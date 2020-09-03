В Калуге напали на сотрудницу кафе

На улице Билибина в Калуге произошло нападение на кафе, сообщает в четверг, 3 сентября, Управление Росгвардии по Калужской области.

- Гражданин напал на продавщицу в кафе, нанося ей удары палкой по голове и требуя отдать ему денежные средства и ценные вещи, - отмечают в ведомстве.

Пострадавшая успела нажать тревожную кнопку. На место приехала вневедомственная охрана Росгвардии.

Задержан 44-летний мужчина. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Сотрудница кафе попала в больницу с различными травмами.

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