Женщина пострадала в ДТП на Грабцевском шоссе

На перекрестке Грабцевского шоссе и улицы Прончищева в Калуге столкнулись «Фольксваген» и «Лада». ДТП произошло 29 августа, а в понедельник калужское региональное управление ГИБДД рассказало подробности.

По предварительным данным, 59-летний водитель «Фольксвагена» разворачивался на Грабцевском шоссе и не уступил дорогу «Ладе» под управлением 36-летнего мужчины.

Различные травмы получила 60-летняя пассажирка «Фольксвагена», рассказали в полиции.

Тем временем

На четырех улицах Калуги отключат воду 1 сентября. Подробности.