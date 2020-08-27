16-летний мотоциклист устроил аварию в калужской деревне

Около 17:50 в среду, 26 августа, в деревне Комлево Боровского района Калужской области столкнулись мотоцикл «Аполло» и скутер «Джогер», сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, 16-летний мальчик за рулём мотоцикла поворачивал налево и врезался в скутер, за рулём которого ехал 55-летний мужчина.

У водителя скутера зафиксированы различные травмы, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Пострадал водитель скутера.

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