Установлена личность погибшего при пожаре в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в ночь на 27 августа в посёлке Бетлица Куйбышевского района произошёл пожар.

При тушении спасатели обнаружили тело мужчины. Калужское региональное управление Следственного комитета сообщило, что его личность установлена. Погибшему было 50 лет.

- Мужчина проживал в заброшенном доме, вел антисоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками, курил, - отмечают в СК. - Предварительной причиной возникновения пожара в доме является неосторожное обращение с огнём со стороны самого погибшего. Иные версии проверяются.

Проверка сейчас продолжается.

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