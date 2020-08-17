В Калужской области «Альфа Ромео» врезался в автобус с 12 пассажирами

Около 8 утра в понедельник, 17 августа, авария с участием легковушки и автобуса произошла на трассе А108 в черте города Ермолино Боровского района.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Альфа Ромео» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Исузу».

В момент ДТП в автобусе находились 12 человек. Одному из них понадобилась медицинская помощь, рассказали KP40 в УМВД по Калужской области.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места ДТП с автобусом в Калужской области 17 августа 2020 года.

Тем временем

Часть Калуги останется без воды 19 августа. Подробности.