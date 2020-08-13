Найден водитель, который устроил ДТП с электросамокатом и скрылся

Как мы уже рассказывали, 10 августа на проспекте Маркса в Обнинске сбили девушку, которая переезжала дорогу на электросамокате. Водитель «Рено» с места происшествия скрылся.

И вот в четверг, 13 августа, полиция рассказала, что автомобилиста задержали.

- Собственник передала данную машину в личное пользование своему знакомому и о том, что он совершил ДТП и скрылся, владелица ничего не знает, - отмечают в УМВД по Калужской области. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружили в Боровском районе.

Полиция поясняет, что на машине имелись характерные повреждения. Вскоре нашли и водителя. Разбирательство сейчас продолжается.

В то же время в УМВД говорит, что люди на электросамокатах должны руководствоваться правилами для велосипедистов – переезжать дорогу по переходу нельзя.

Тем временем

В Калужской области женщину насмерть сбили на тротуаре. Подробности.