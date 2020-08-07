В Калужской области два человека пострадали в ДТП с 16-летним скутеристом

Вечером в четверг, 6 августа, на улице Кооперативной в Кондрово произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, 16-летний подросток на скутере «Торнадо» ехал со стороны дороги Калуга – Медынь и сбил 45-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. После этого водитель сам упал на асфальт.

С различными травмами пешеход попал в больницу. Пострадал также и сам предполагаемый виновник аварии, рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

Переход, на котором произошло ДТП.

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