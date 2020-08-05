В Грабцево нашли миномётную мину

На улице Советской в селе Грабцево Ферзиковского района нашли минометную мину времён Великой Отечественной войны. В среду, 5 августа, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели обезвредили снаряд. Жизни местных жителей ничего не угрожает.

В МЧС напоминают, что при обнаружении подобных вещей нужно сразу же звонить 112 или 02 и установить предупредительные знаки. Самому пытаться сделать что-либо со снарядом нельзя.

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