Женщина и ребёнок пострадали в перевернувшейся «Тойоте»

Днём в воскресенье, 26 июля, рядом с деревней Маковцы Дзержинского района Калужской области вылетел в кювет автомобиль «Тойота».

По предварительным данным, 57-летний водитель двигался со стороны дороги Калуга – Медынь и не справился с управлением.

Различные травмы получили две пассажирки «Тойоты» - 10-летняя девочка и 46-летняя женщина, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

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