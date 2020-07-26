Пьяный чудик врезался в ограждение

В субботу, 25 июля, в Обнинске, который отмечал День города,произошло ДТП с участием пьяного водителя.

Изрядно выпив, два друга решили покататься по ночному городу на скутере. Однако на первом же повороте водитель врезался в бордюр и вместе с пассажиром оказались на газоне.

Прохожие вызывали скорую, спасателей и полицию. Пострадавшие от помощи медиков отказались, а водитель отказался и от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Пояснил это тем, что он и так пьян, зачем проходить? О том, что за отказ от освидетельствования полагается штраф в 30 тысяч рублей, молодой человек как-то не подумал.

Помимо этого, у него и водительских прав нет - несколько раз пытался получить, но не получилось. Теперь ему, помимо штрафа, грозит административный арест на 15 суток за управление ТС без прав.