8 автомобилей разбились с вечера по утро в Калужской области

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, с вечера пятницы по настоящий момент их сотрудникам 4 раза приходилось выезжать на места ДТП.

В пятницу, 24 июля, в восьмом часу вечера в Мещовском районе у деревни Нестеровка столкнулись «Киа» и «Дэу». В ДТП есть пострадавшие, но их число и тяжесть травм пока не сообщается.

Несколькими минутами позже к месту аварии мчались спасатели уже Козельского района. В деревне Каменка столкнулись «Лада» и «ГАЗ Валдай». В этом ДТП также пострадал человек.

Увы, но не остались без работы в пятничный вечер и калужские спасатели. В 21:34 их вызвали на улицу Рылеева. Там столкнулись «Форд» и «Тойота». Травмы получили два человека.

А утром субботы, 25 июля, на 124 км дороги А-130 в аварию попали «Рено Логан» и «Шевроле Круз». Пострадал один человек.

ДТП в Каменке.

Малоярославецкий район, трасс А-130.

Мещовский район.

Калуга, ул. Рылеева.