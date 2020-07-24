В Калужской области шестилетний мальчик пострадал в ДТП

Вечером в четверг, 23 июля, в Малоярославецком районе на трассе А130 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

По предварительным данным, 29-летняя женщина не справилась с управлением «Киа», когда ехала со стороны Малоярославца в сторону Москвы. Машина съехала в правый кювет и перевернулась.

Различные травмы получил шестилетний мальчик, находившийся в легковушке, сообщили KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

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