В Калужской области выдвинули обвинение по делу о смертельном ДТП с «Жигулями» и «Лексусом»

39-летнего жителя города Ермолино Боровского района обвиняют в смертельном ДТП. Уголовное дело направили в суд, сообщает в понедельник, 20 июля, прокуратура Калужской области.

По версии следствия, в сентябре 2019 года мужчина на «Жигулях» вместе с пассажиром ехал по трассе М3 «Украина» из Москвы в Калугу.

- Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и свершил столкновение с автомобилем «Лексус», - отмечают в прокуратуре. - В результате столкновения пассажир отечественного автомобиля погиб.

Предполагаемому виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

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