В Калужской области за выходные 23 человека заблудились в лесах

За минувшие выходные, 18-19 июля, в лесах Калужской области заблудились 23 человека. 22 из них найдены, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. В большинстве случаев потерявшиеся выходили из леса на сигналы, подаваемые сотрудниками МЧС.

Поиски ещё одного человека продолжаются. Это 49-летний Владимир Кудрявцев в деревне Пушкино Медынского района, уточняет поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Он ушёл собирать грибы 18 июля.

С начала года, по состоянию на 20 июля, в лесах потерялись 83 жителя Калужской области.

МЧС проводит урок безопасности 22 июля в Сосновом бору в Калуге. Начало – в 10:00.

- Чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают у людей пожилого возраста, - отмечают в МЧС. - Кто-то, побродив 2-3 часа, возвращается домой сам, кого-то приходится искать со спасателями и милицией.

Тем временем

В Калуге пропал 43-летний мужчина. Подробности.