В Калужской области из-за дождей подтопило участки и жилые дома

Сегодня, 17 июля, региональное управление МЧС сообщило о подтоплении 75 приусадебных участков в Обнинске. Это связано с обильными дождями, которые прошли с 14 по 15 июля.

В СНТ «Электоромонтажник» подтоплено 60 приусадебных участка, 38 дачных дома и 2 жилых, - сообщают спасатели. - В СНТ «Нептун» подтоплено 15 приусадебных участков и 3 жилых дома. В них находятся 12 человек, в том числе 1 ребенок.

В населенных пунктах имеются колодцы с питьевой водой. У населения имеется запас продуктов питания, поэтому эвакуация не потребовалась.

В Малоярославецком районе у населенного пункта Игнатьевское подтопило низководный мост. Уровень воды поднялся в реке Лужа. На время моста подтопления объезд осуществляется через населенный пункт Тиняково.

Подтоплено также 70 жилых домов, в которых находится 31 человек, в том числе 2 ребенка. Эвакуация жителям не потребовалась.

Напомним, что дождливая погода сохранится и в эти выходные.