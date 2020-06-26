В Калужской области вынесли приговор виновнику аварии, в которой маленькая девочка осталась без родителей

Как мы уже рассказывали, вечером в пятницу, 14 февраля, смертельная авария произошла на дороге между Мосальском и Барятино в Мосальском районе.

40-летний пьяный водитель «Газели» из Калуги выехал на встречную полосу, задел автомобиль «Иран» и протаранил «Хёндай Крету». В «Хёндае» погибли 51-летний мужчина и 43-летняя женщина. Их четырёхлетняя дочь попала в больницу. После этого водитель грузовика сбежал с места ДТП, но вскоре его задержали полицейские.

В пятницу, 26 июня, вынесли приговор по этому делу. Водителя «Газели» отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Кроме того, он должен будет выплатить в пользу ребёнка 2 миллиона рублей, рассказали KP40 в прокуратуре Калужской области.