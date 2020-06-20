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Подросток погиб в жуткой аварии в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.06.2020 17:24 0 440
Подросток погиб в жуткой аварии в Калужской области

Как мы уже рассказывали, около 7 утра в субботу, 20 июня, в Малоярославецком районе Калужской области произошла смертельная авария, в которой погибли три человека. Днём стали известны некоторые подробности.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21074 на дороге Калуга - Станки недалеко от Детчино выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву», рассказали в УГИБДД по Калужской области.

- Установлено, что водитель «Жигулей» двигался  с неправильно выбранной скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, - отмечают в свою очередь в прокуратуре Калужской области. - Он не учел дорожные и метеорологические условия, в частности, состояние дорожного покрытия, которое было мокрым, не снизил скорость, вплоть до остановки управляемого им автомобиля.

Погибли двое пассажиров «Жигулей», одному из которых было 17 лет, а также пассажир «Нивы». Оба водителя и ещё один пассажир «Жигулей» попали в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Предполагаемому виновнику грозит до семи лет колонии.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.06.2020 17:24 0 440
Тэги: дтп происшествие дети
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