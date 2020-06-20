В Калужской области три человека погибли в лобовой аварии

Около 7 утра в субботу, 20 июня, в районе посёлка Детчино Малоярославекого района произошла смертельная авария. Подробнее о происшествии рассказали в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, на грунтовой дороге «Нива» и «Жигули» столкнулись лоб в лоб.

В «Ниве» ехали два человека. Один из них от полученных травм погиб. Второй попал в больницу.

В автомобиле ВАЗ 2107 находились четыре человека, двое из них погибли, двое госпитализированы, сообщают в прокуратуре.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.