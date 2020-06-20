В Калуге найден вандал, разгромивший надгробия ветеранов на кладбище

Как мы уже рассказывали, 6 июня на Трифоновском кладбище в Калуге повалили и разбили 26 надгробных памятников. Среди них и надгробия ветеранов Великой Отечественной войны. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

И вот в субботу, 20 июня, стало известно, что найден первый подозреваемый. Как рассказали KP40 в УМВД по Калужской области, молодому человеку нет ещё и 16 лет.

- В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в заявлении полиции. - Кроме того, на причастность к совершению противоправных действий проверяется ещё ряд лиц. Расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить мотивы совершения данного деяния и все обстоятельства произошедшего.