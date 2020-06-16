Поиск вандалов с калужского кладбища продолжается

Как мы рассказывали, в Калуге на Трифоновсом кладбище вандалы повалили и разбили 26 надгробных памятников. Было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Во вторник, 16 июня, один из калужских telegram-каналов сообщил, что винновые уже задержаны и дают показания.

Однако в пресс-службе УМВД России по Калужской области эту информацию опровергли.

- В настоящее время опрашиваются родственники умерших, чьи могилы были разгромлены. Ведутся поиски свидетелей произошедшего, - рассказали KP40 в полиции.

Напомним, что городские власти обещали помочь восстановить надгробия.