В Калуге разгромили 26 могил на кладбище

На Трифоновсом кладбище в Калуге повалены и разбиты 26 надгробных памятников, об этом сообщила наша читательница в «Народных новостях».

- Трудно передать словами свои чувства. Пришли на могилы родителей помянуть и помолиться. И увидели такое. Боль, шок и ужас. Калужане, что происходит? На памятниках следы грязных ног. Слёзы душат, - написала Анна С.

В частности, разрушены надгробия, установленные на могилах ветеранов ВОВ.

Как сообщили KP40 в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в полицию поступило несколько сообщений. На место выезжали стражи порядка. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».