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В Калуге мужчина утонул в Яченском водохранилище

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 16.06.2020 10:44 4 2143
В Калуге мужчина утонул в Яченском водохранилище

Вечером в понедельник, 15 июня, в Яченском водохранилище в Калуге обнаружили тело 33-летнего жителя Брянской области.

- По предварительным данным, погибший находился на берегу совместно со своим товарищем, вместе с которым проходил реабилитацию из-за алкогольной зависимости в одном из центров Калуги, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Товарищ заснул, а мужчина решил искупаться в водоёме и выбраться из воды не смог. Возможно, до этого он употреблял спиртное, на берегу рядом со сложенной одеждой погибшего находилась полупустая бутылка водки.

Следователи проводят проверку. При этом в СК категорически не рекомендуют заходить в воду в неотведенном для купания месте и в состоянии опьянения.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 16.06.2020 10:44 4 2143
Тэги: происшествие
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