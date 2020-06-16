В Калуге мужчина утонул в Яченском водохранилище

Вечером в понедельник, 15 июня, в Яченском водохранилище в Калуге обнаружили тело 33-летнего жителя Брянской области.

- По предварительным данным, погибший находился на берегу совместно со своим товарищем, вместе с которым проходил реабилитацию из-за алкогольной зависимости в одном из центров Калуги, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Товарищ заснул, а мужчина решил искупаться в водоёме и выбраться из воды не смог. Возможно, до этого он употреблял спиртное, на берегу рядом со сложенной одеждой погибшего находилась полупустая бутылка водки.

Следователи проводят проверку. При этом в СК категорически не рекомендуют заходить в воду в неотведенном для купания месте и в состоянии опьянения.