В Калуге вынесли приговор виновнику смертельной аварии на улице Московской

Суд в Калуге вынес приговор 29-летнему мужчине, которого признали виновным в смертельном ДТП. В феврале 2020 года на улице Московской «Форд Фокус» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан».

Как установил суд, виновником происшествия был водитель «Форда».

- Подсудимый управлял технически исправным автомобилем в районе улицы Азаровской со скоростью, превышающей в два раза установленное ограничение, - рассказали во вторник, 16 июня, в прокуратуре Калужской области. - В машине находились его супруга и двое несовершеннолетних детей.

После столкновения водитель «Рено» скончался на месте. А маленький сын виновника аварии умер через месяц в больнице

Калужанина отправили в колонию-поселение на три с половиной года. Кроме того, в течение трёх лет он не сможет управлять транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.