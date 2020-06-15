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В Калужской области семья осталась без крова: «Молния ударила в дом, случился страшный пожар»

Елена Французова
Опубликовано: 15.06.2020 12:54 0 1916
В Калужской области семья осталась без крова: «Молния ударила в дом, случился страшный пожар»

В Калужской области в ночь с 12 на 13 июня произошёл пожар в деревне Поляна Перемышльского района. Огнём практически полностью уничтожена крыша частного дома, он сильно выгорел изнутри.

- Молния ударила в дом, и случился страшный пожар. Слава Богу, никто не пострадал. В доме проживают мои мама и папа, оба они пенсионеры, а также моя бабушка, ей уже 89 лет, - рассказала нашему изданию Юлия Сидорова. - Мы не могли без слёз зайти в наш дом, ноги просто не хотели слушаться, но разум говорил: «Надо собраться». Ощущение, что похоронили очень близкого человека. Вот такая же пустота и потерянность. Дом строили 30 лет, потихоньку делали ремонт и доводили до совершенства. Месяц назад закончили внутренние работы, и случилась беда.

Чтобы помочь родителям, Юлия взяла кредит – 70 тысяч рублей, но для восстановления дома этих денег явно будет недостаточно.

- Надо успеть до дождей восстановить крышу. Может, у кого-то есть остатки стройматериалов, плитка, линолеум, доски, гвозди, двери. Может, есть скидки или знакомые по окнам, дверям, гипсокартону. Будем рады любой помощи, - говорит Юлия.

В ГУ МЧС России по Калужской области нам сообщили, что на месте работал пожарный инспектор. Причины случившегося сейчас выясняются.

Все, кто хочет помочь пострадавшим, могут связаться с Юлией в «ВКонтакте».

Елена Французова
Опубликовано: 15.06.2020 12:54 0 1916
Тэги: происшествие пожар
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