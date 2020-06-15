Трёх велосипедистов сбили в Калужской области

За минувшие выходные на дорогах Калужской области в авариях пострадали три велосипедиста.

В Обнинске авария произошла днём 13 июня на трассе М3 «Украина». По предварительным данным, 69-летний мужчина за рулём автомобиля ВАЗ ехал со стороны Калуги по левой полосе движения и сбил 19-летнего парня, который переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего различные травмы.

Вечером 13 июня на улице Мирной в Малоярославце 32-летняя женщина за рулём «Хендая» сбила 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по правой обочине. Школьника отвезли в больницу.

А днём 14 июня в селе Волковское Тарусского района 7-летний мальчик на велосипеде попал под колёса «Дэу». По предварительным данным, ребёнок выезжал с прилегающей территории. У него зафиксированы травмы, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.