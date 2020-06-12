В Боровском районе утонул 29-летний мужчина

Следственным отделом по Боровскому району проводится проверка по факту смерти 29-летнего гражданина Узбекистана.

- По предварительным данным, 11 июня мужчина со своими знакомыми находился на берегу реки Страдаловка Боровского района. Он вошёл в воду и через непродолжительное время пропал. Очевидцами произошедшего явились отдыхающие, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Тело утопленника было найдено.

Как мы писали, сотрудники МЧС призывают пока воздержаться от купаний в водоёмах.