В Калужской области отец, выпавшего из окна мальчика, стал фигурантам уголовного дела

Как мы рассказывали, в Кирове Калужской области с пятого этажа упал восьмилетний мальчик. С тяжёлыми травмами он находится в реанимации.

Отец на несколько дней уехал по работе в Москву. При этом он оставил ребёнка одного в квартире.

- По предварительной версии, мальчик вышел на балкон квартиры, увидел на улице своих знакомых и выпрыгнул к ним на улицу, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ребёнок получил переломы, ушибы тела, состояние здоровья стабильное. Известно, что мать мальчика лишена родительских прав. Семья на профилактическом учёте не состоит.

Как сообщает областная прокуратура, в отношении отца мальчика возбудили уголовное дело.

Елена Французова , Дмитрий Ивьев Опубликовано: 12.06.2020 09:15 402