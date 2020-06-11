В Калужской области выпал из окна ребёнок, которого заперли в квартире

В среду, 10 июня, в Калужской области в городе Киров из окна квартиры на пятом этаже выпал восьмилетний мальчик, сообщает прокуратура региона. С тяжёлыми травмами он находится в реанимации.

– Воспитывающий ребёнка отец в целях заработка на несколько дней убыл в Москву и закрыл дверь, оставив малолетнего сына одного в квартире, – отмечают в прокуратуре. – Днём 10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на 5 этаже, выпал из него.

Прокуратура проверяет соблюдение прав восьмилетнего ребёнка, в том числе со стороны его законного представителя, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело.