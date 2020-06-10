В Калужской области нашли тело утонувшего мужчины

В Боровском районе недалеко от деревни Машково в реке Протве нашли тело мужчины, который утонул 6 июня. В среду об этом сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Трое мужчин совместно с пятью малолетними детьми на металлической лодке осуществляли сплав по реке Протва в деревне Кривское, - отмечают в СК. - В ходе разворота перед навесным мостом лодка опрокинулась. Двум мужчинам и всем детям удалось самостоятельно выбраться из воды на берег, а владелец лодки, который управлял ею, погиб.

Проверка по данному инциденту продолжается.