В Калужской области затонула лодка с семьёй, погиб мужчина

В субботу около 19:00 в посёлке Кривское Боровского района Калужской области произошла трагедия.

Группа из восьми человек: трое взрослых и пятеро детей, членов одной семьи, решила покататься на моторной лодке по Протве. Из-за дождей река сильно разлилась. Они двигались вниз по течению в сторону Обнинска. Однако лодке перегородил путь подвесной мост через реку, который из-за подъёма воды оказался затоплен.

Они пытались вывернуть лодку и увести в безопасное место, но мотор не вытянул против течения, и лодку развернуло и затянуло под мост, где она затонула. Двое взрослых смогли почти сразу вытащить троих детей. А ещё один 35-летний мужчина хоть с трудом, но смог вытянуть на берег и двух остальных, а вот сам спастись уже не смог. Его унесла река.

Течение сейчас очень сильное. В воскресенье к поиску тела подключились водолазы из Обнинска и Калуги. Подробности сейчас устанавливаются.