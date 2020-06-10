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В Калужской области 17 человек погибли в пьяных авариях

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.06.2020 11:01 0 1182
В Калужской области 17 человек погибли в пьяных авариях

С января по май в Калужской области произошло 58 аварий с участием пьяных водителей. В них погибли 17 человек, травмы получили 73. Такие данные в среду, 10 июня, опубликовали в управлении ГИБДД по Калужской области.

- Управление автомобилем в состоянии опьянения является грубым нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, - напоминают в полиции.

При этом в Калуге и области за первые четыре месяца 2020 года 145 человек повторно попались пьяными за рулём.

Тем временем

16-летняя девушка скончалась после пьяной аварии в Калужской области. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.06.2020 11:01 0 1182
Тэги: дтп происшествие
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