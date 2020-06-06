Стали известны подробности инцидента в 4-й школе в Калуге

Как мы писали, в Калуге заводят уголовное дело на учителя из-за конфликтной ситуации с учеником, произошедшей на уроке в 4-й школе.

Выяснилось, что преподаватель ударил ученика пятого класса и разбил ему бровь, - сообщает Ника ТВ. - Прокуратура занялась проверкой этого случая после того, как в соцсетях появилась видеозапись произошедшего.

Напомним, что материалы проверки направили в УМВД России по городу Калуге для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ «Жестокое обращение с детьми».