В Калуге на учителя заводят уголовное дело за жестокое обращение с учеником

Прокуратура Калужской области в пятницу, 5 июня, сообщила о конфликтной ситуации в школе №4 Калуги. Как отмечает ведомство, проверка была организована в связи с появившейся информацией о жестоком обращении с ребенком в школе со стороны педагога.

- Преподаватель применил к ученику пятого класса методы, наносящие вред его физическому и психическому здоровью, жестокое обращение, - отмечают в прокуратуре, не раскрывая подробностей. - В результате ребенку были причинены телесные повреждения.

Материалы проверки направили в УМВД России по городу Калуге для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ «Жестокое обращение с детьми».