Стало известно, где провёл ночь пропавший в Калуге мальчик

Как мы уже рассказывали, вечером 28 мая в Калуге пропал 11-летний мальчик. Нашли его днём следующего дня. В субботу калужское региональное управление Следственного комитета подробнее рассказало об этом происшествии. Отметим, что поиски были масштабными. В них принимали участие многие калужане, волонтёры, следователи, полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии, работники транспортной сферы.

- 28 мая он погулял на улице, дома помог матери на кухне и попросил разрешения снова погулять, но получил отказ, - отмечают в СК. - Тогда ребенок, взяв с собой мобильный телефон, переносное зарядное устройство к нему, а также ключи от дома, решил уйти из дома на улицу незаметно. Вскоре стемнело, и женщина обратилась за помощью в установлении местонахождения ребенка.

Как отмечают следователи, мальчик и раньше несколько раз уходил из дома и возвращался в сопровождении сотрудников полиции.

- Зоны поиска разделились на части, однако ночные мероприятия не привели к успеху, - говорят следователи. - В то же время наблюдалась активность ребенка в мессенджере «Ватсап», ему звонили и писали, оставляли голосовые и одобряющие сообщения, просили вернуться домой, дать знать, где находится, где бы он ни был.

Утром 29 мая поисковой группе сообщили, что подростка видели в районе улицы Кубяка, днём - на улице Дальней. Там его и остановили полицейские.

- Мальчик рассказал, что ночевал в семье калужан с двумя детьми, с которыми познакомился на улице, - пояснили в калужском СК. - Взрослым он пояснил, что созвонился с матерью, и она разрешила. Наутро мать новых друзей в интернете увидела новости о его розыске и велела идти домой, на что он согласился и сказал, что пойдет к маме. Однако, пройдя недалеко от своего дома, он сел на троллейбус № 6 и добрался до улиц Московской и Дальней.

Как отмечают следователи, подросток не пострадал. Никаких преступлений в отношении него не совершалось. Проверка сейчас продолжается.