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СК: пропавший в Калуге мальчик не первый раз уходит из дома

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 29.05.2020 11:04 3 1299
СК: пропавший в Калуге мальчик не первый раз уходит из дома

Как мы уже рассказывали, вечером 28 мая в Калуге в районе улицы Хрустальной пропал 11-летний Владислав Мастюшкин. Проверку по данному факту начало калужское региональное управление Следственного комитета.

- Он ушел 28 мая 2020 года около 20 часов, взяв с собой телефон, наушники и портативный внешний аккумулятор, - отмечают следователи. - В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров организованы поиски ребенка, криминалисты областного управления СК России при этом используют возможности технических средств. По имеющейся информации, это не первый случай ухода ребенка из дома.

Любую информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефонам 02, 102, 112 или 88007005452.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 29.05.2020 11:04 3 1299
Тэги: происшествие дети
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