В Калужской области 20-летняя девушка выпала из «Волги» на дорогу

Вечером в четверг, 28 мая, нестандартная авария произошла на улице Гагарина в Хвастовичах.

Из автомобиля «Волга» на проезжую часть выпал человек, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области. В управлении ГИБДД при этом уточнили, что пострадала пассажирка. Девушке 20 лет. Автомобилем управлял 28-летний мужчина.

У пострадавшей зафиксированы различные травмы.

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