В Калуге пожарный спас кошку в загоревшейся квартире

Добрая история произошла на Правом берегу в Калуге. Хотя начиналось всё плохо – загорелась квартира в микрорайоне «Кошелев». На место приехали спасатели.

Как рассказали в среду, 27 мая, в ГУ МЧС по Калужской области возгорание было не сильным, с ним быстро справились.

- При разведке квартиры была обнаружена кошка, к сожалению, уже без чувств, как подумали мы тогда, - рассказал 25-летний пожарный пожарно-спасательной части №69 Калуги Артём ДЕРЯБКИН. - Я вынес её на улицу, отсоединил свой кислород и дал ей подышать, привёл её в чувство, в сознание. Слава Богу, что все живы и здоровы! Выжила и кошка, и люди не пострадали в этом пожаре.

В социальных сетях жители Правобережья оставили десятки сообщений с благодарностями Артёму.