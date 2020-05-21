Скончался мужчина, пострадавший при ЧП в Обнинске

Как мы уже рассказывали, ЧП произошло днём 19 мая в химической лаборатории в Обнинске. В результате инцидента начался пожар. Пострадал работник лаборатории. В четверг, 21 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета сообщили KP40, что пострадавший мужчина скончался. Ему было 79 лет.

- В связи с этим назначена судебно-медицинская экспертиза, - отмечают в СК. - Также следователем назначено техническое исследование о причинах возгорания.

Ранее, напомним, следователи рассказывали, что инцидент произошёл, когда аппаратчик фармацевтического предприятия промывал реактор органического синтеза.