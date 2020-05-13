Взрыв в Калуге: ЧП произошло не из-за газа

Как мы писали, на прошлой неделе в жилой пятиэтажке в Калуге произошёл взрыв.

Врио городского головы Дмитрий Денисов сообщал, что предварительная причина случившегося – взрыв газа.

- В квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошёл взрыв газовоздушной смеси, - отметил он. - Погибших и пострадавших нет. Возгорание не последовало.

Предполагаемый виновник происшествия имеет психические расстройства.

В свою очередь пресс-служба АО «Газпром газораспределение» сообщила, что взрыва газа не было.

- Бригада аварийной службы установила, что очаг возгорания находится в дальней от кухни комнате. В результате хлопка выбиты стёкла в квартире и на лестничной клетке. Газовое оборудование не пострадало. На момент проверки тяга в дымоходе и вентканале в квартире в норме. Пострадавших нет. Причин считать, что хлопок связан с газом нет, - сообщает пресс-служба газовой компании.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.