В Калуге в жилом доме взорвался газ

Вечером в четверг, 7 мая, в доме №149 на улице Баррикад в Калуге взорвался газ. К счастью, обошлось без жертв и серьёзных разрушений. В двух комнатах, а также в подъезде волной выбиты стёкла. Ситуацию прокомментировал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, - отметил он. - Погибших и пострадавших нет. Возгорание не последовало.

По словам Денисова, предполагаемый виновник имеет психические расстройства. Что именно стало причиной взрыва, будут выяснять следователи.