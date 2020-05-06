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Два человека погибли от удара током в Калужской области

Автор: Александр Нефёдов. Фото автора.
Опубликовано: 06.05.2020 10:17 21 3413
Два человека погибли от удара током в Калужской области

Днём во вторник, 5 мая, трагедия произошла в СНТ Костинка Жуковского района Калужской области.

По предварительным данным, владелец одного из участков попросил своего друга, владевшего манипулятором, переставить строительный вагончик. Во время работ стрела манипулятора зацепила высоковольтные провода, проходящие над участком. В результате удара током оба мужчины погибли.

На место происшествия прибыли все оперативные службы. Чтобы осмотреть тела, пришлось обесточить часть посёлка. По факту гибели людей проводится проверка.

Автор: Александр Нефёдов. Фото автора.
Опубликовано: 06.05.2020 10:17 21 3413
Тэги: происшествие
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