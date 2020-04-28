В Кондрово опять загорелся памятник архитектуры

В понедельник, 27 апреля, около 17:00 в городе Кондрово Калужской области загорелся дом Щепочкина.

Он является выявленным объектом культурного наследия. В настоящее время идёт процесс передачи здания инвестору.

- Около него постоянно кто-то крутится, - рассказала KP40 директор районного краеведческого музея Елена ОЛОВА. - Я регулярно сообщаю в администрацию. Забьют дверь, но внутрь всё равно проникают. Постоянной охраны нет.

Напомним, что в октябре 2019 года дом Щепочкина уже горел.

Дом Щепочкина в Кондрово.