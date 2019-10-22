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Памятник архитектуры горел в Кондрово

22.10.2019 12:20 3 764 Елена Французова, Фото автора и Елены Орловой.
Памятник архитектуры горел в Кондрово

В понедельник, 21 октября, около 19:30 в Кондрово на улице Комсомольской загорелся дом Щепочкина, Мещеринова. Это памятник архитектуры начала XIX века.

К счастью, здание пострадало не очень сильно. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Местные жители не исключают, что в него забрались бомжи.

Уже много лет памятник архитектуры стоит расселённым. Сотрудники краеведческого музея стараются поддержать его состояние. На протяжении последних они бьют тревогу: памятник год от года ветшает и разрушается. Чтобы сохранить и привести его в надлежащий вид, нужен инвестор.

В 2014 году во время раскопок выяснилось, что на территории внутреннего дворика дома Щепочкина находится древний некрополь Кондрово. Захоронения относят к XVII-XIX векам.

Снимок конца XIX - начала XX вв.


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора и Елены Орловой.
Тэги: происшествие пожар
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