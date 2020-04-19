В Малоярославецком районе мужчина сознался в краже мобильного телефона

В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о краже мобильного телефона и денег с банковского счета. Со слов потерпевшей, к ней в гости заходил знакомый, а после его ухода, женщина не смогла найти свой телефон.

На следующий день прсоле пропажи она купила себе новый гаджет и восстановила симку. Тут же женщина обнаружила СМС от службы мобильного банка, что с ее карты перевели 4500 рублей на карту того самого гостя.

Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения. Сначала он отрицал свою вину, но в итоге сознался и в краже телефона, и в присвоении чужих денег, которые он в тот же день обналичил и потратил.

Добавим, что ранее судимый и сознавшийся в краже мужчина был отпущен под подписку о невыезде.Похищенный телефон изъят и будет возвращен законной владелице. Следствие продолжается.