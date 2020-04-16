На калужской трассе водитель поехал задним ходом и устроил аварию

Во время эпидемии коронавируса в Калужской области заметно снизилось количество аварий, однако некоторые водители умудряются столкнуться на полупустых улицах.

Днём во вторник на Южном обходе Калуги в районе выезда из деревни Желыбино 52-летний мужчина за рулём «Фольксвагена» поехал по полосе разгона задним ходом. По всей видимости, он пропустил нужный поворот. И «Фольксваген» столкнулся с «Шевроле», который выезжал из Желыбино.

Различные травмы получила 59-летняя пассажирка легковушки, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.