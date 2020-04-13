Двух пешеходов сбили в Калуге

За прошедшие выходные в Калуге под колёса авто попали два пешехода.

Днём 11 апреля на улице 3-я Линия на территории садового товарищества некий водитель сбил 50-летнего мужчину, который стоял возле машины, и скрылся. Пострадавший с различными травмами попал в больницу.

А около 17 часов 12 апреля на нерегулируемом перекрестке улицы Азаровской и переулка Малый сбили 67-летнюю женщину, которая шла по зебре. За рулём «Жигулей» находился 23-летний молодой человек, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области. Пенсионерка попала в больницу.