Две женщины погибли при пожаре в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 10 апреля в Сухиничах сгорел частный дом, погибли мужчина и женщина. А спустя сутки ещё одна трагедия произошла в селе Уруга Сухиничского района.

После тушения пожара в частном деревянном доме обнаружены тела двух женщин - 88 и 30 лет, рассказали KP40 в воскресенье, 12 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Проведен осмотр места происшествия, установлен предполагаемый очаг пожара, - говорят следователи. - По материалу опрошены очевидцы и свидетели произошедшего. В доме постоянно проживали пять человек, на момент пожара в нем находились только потерпевшие, семья характеризуется положительно. Проверка сейчас продолжается.