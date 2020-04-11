Женщина с сыном погибли при пожаре в Калужской области

Вечером в пятницу в Сухиничах при пожаре в частном доме погибли два человека – 37-летний мужчина и его 58-летняя мать. Калужское региональное управление Следственного комитета проводит проверку, рассказали KP40 в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, на момент возгорания в доме находились две женщины и мужчина. Они своими силами пытались потушить пожар. Одна женщина выбежала во двор и стала звать на помощь. Матери и сыну спасти не удалось.

- Со слов свидетеля, они находились в состоянии алкогольного опьянения, - отмечают в СК. - В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружена проводка разного сечения, соединенная между собой на скрутки «жучки» без опрессовки, электровилка из двух гвоздей, скрученных между собой проводами, включенная электроплита.

Сейчас проводится проверка.