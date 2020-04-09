Авария с маршруткой в Калуге: что грозит виновнику

В четверг, 9 апреля, УМВД по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного после аварии с маршруткой на Правом берегу в Калуге в октябре 2018 года.
Напомним, тогда на улице Фомушина в районе поворота на «Кошелев» столкнулись микроавтобус маршрута №76 и «Лада».
По версии следствия, 25-летний водитель легковушки двигался по улице Братьев Луканиных и на перекрестке не остановился на запрещающий сигнал светофора.
Тяжёлые травмы получил пассажир маршрутки.
В ближайшее время начнётся суд. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.