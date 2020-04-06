В Калужской области с храма сорвало купол

В воскресенье, 5 апреля, сорвало купол с храма Александра Невского в селе Высокиничи в Жуковском районе.

Последствия происшествия попали на камеру.

- Это знак для нас, безбожников. Купол оборвало. Ждём пока кто-нибудь приедет. Золото собрали, - говорит женский голос за кадром.

Настоятель храма, священник Виталий Королев пока не оценил причинённый ущерб

- Сильный ветер был, МЧС предупреждало. Ни от чего застраховаться нельзя, видите, даже купола падают. Это просто катастрофа, - сказал расстроенный батюшка.